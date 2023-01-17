Кудерметова — Волынец прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Вторая ракетка России Вероника Кудерметова прошла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, где встретится с американкой Кэти Волынец. Их матч состоится 19 января, начало не ранее 06:00 по московскому времени.

Вероника Кудерметова в последнее время заметно прогрессирует. Успехи на турнирах WTA в прошлом году и довольно удачные выступления на турнирах Большого шлема позволили россиянке достичь высшей для себя позиции в рейтинге и занять девятую строчку. На Australian Open она играла в третьем раунде, до четвертого дошла на Открытом чемпионате США, а на Roland Garros выходила в четвертьфинал. Теперь стоит задача пройти в Австралии дальше третьего круга. Свой путь Вероника начала со встречи с бельгийской теннисисткой Мариной Заневской. Победа досталась Кудерметовой в двух сетах, и сложности возникли только во втором, когда пришлось играть тай-брейк. Во втором круге ей предстоит играть с Кэти Волынец. Американка занимает 113 позицию рейтинга и является 15-й ракеткой США. На текущем Australian Open она уже добилась высшего достижения в своей карьере, выйдя во второй круг. Подобное с ней случилось в прошлом году на Открытом чемпионате Франции. На кортах Мельбурн-парка в этот раз она встретилась с россиянкой Евгенией Родиной и легко ее обыграла в двух сетах. Теперь встреча с другой представительницей России, но уже гораздо более опытной.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Кудерметовой — 9

победы/поражения Кудерметовой в 2023 году — 5/1

победы/поражения Кудерметовой на харде — 5/1

Рейтинг WTA Волынец — 113

победы/поражения Волынец в 2023 году — 5/1

победы/поражения Волынец на харде — 5/1

Факты и статистика перед матчем Кудерметова — Волынец

В пользу Вероники Кудерметовой говорит факт встреч с соперницами, стоящими ниже ее в рейтинге. В десяти последних таких матчах россиянка одержала восемь побед. А вот у Кэти Волынец статистика встреч с теннисистками из первой полусотни рейтинга говорит не в ее пользу — в семи последних таких матчах семь поражений.

Статистика личных встреч Кудерметова — Волынец

Ранее теннисистки между собой не встречались, и это будет их первый опыт личных поединков.

Прогноз на матч Кудерметова — Волынец

Американка по сути разгромила в первом круге одну россиянку, теперь другая может ответить ей тем же. Для этого у Вероники есть все, у нее лучше прием и подача, она техничнее американки. Отсюда и такие коэффициенты букмекеров. Winline предлагает на победу Кудерметовой коэффициент 1,08, на выигрыш Волынец — 8,00.

Наш прогноз: матч не затянется надолго. Волынец может в одном из сетов навязать борьбу, но в целом Вероника сильнее и пройдет в третий круг без проблем.

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