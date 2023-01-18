Анастасия Потапова: «Сейчас будут шансы улучшить рейтинг – до лета дорога открыта»

прокомментировала победу над в первом круге (7:6(2), 6:4). Она дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Как сегодня игралось в такую холодную погоду?

– Я седьмой год подряд в Мельбурне, и каждый год случаются разные дни. В один день может быть 40 градусов, а на следующий я могу выйти утром буквально в зимней куртке.

Поднялся большой ветер, играть было некомфортно, но первый круг для каждого по-своему труден. Рада, что смогла с этим справиться и выиграть. – В матче было много брейков. Можно ли сказать, что именно из-за погоды на приеме игралось легче?

– В этом матче, безусловно, ветер сказывался. Если бы он был просто боковой, было бы проще подстраиваться. Когда же ветер буквально ходит по кругу, ты не понимаешь: одну подачу ты по ветру подаешь, а следующую уже будет сдувать вбок мяч. Было очень трудно. – Успели уже обсудить с этот матч?

– Пока нет. Было очень холодно, и я не представляю, как вообще моя команда сидела на матче. Потому что даже мне, играя, было холодно. Как можно скорее зашли в помещение, приняла горячий душ, чтобы не заболеть, не дай бог.

Такие резкие перепады для иммунитета – это нелегко, особенно когда ты под нагрузкой, нервной и физической.

– Ты сейчас в топ-50. Как оценишь прошлый сезон и какой для тебя следующий шаг в плане результатов и рейтинга? Что нужно сделать, чтобы прибавить?

– Нужно начинать со стабильности, которая в женском теннисе играет огромную роль. Прошлый сезон, конечно, был удачным, но только с лета. Даже после того, как я выиграла Стамбул в апреле, у меня был спад.

Не наиграла ничего ни на « », ни на « », понятно почему. А про Australian Open прошлого года я вообще молчу. Кажется, тогда я сыграла свой худший матч в том году (проиграла 4:6, 0:6 – Sports.ru).

Дорога для меня в этом году до лета, можно сказать, открыта. Мне не нужно волноваться за то, что где-то очки будут гореть, кроме апреля. Все в плюс – Австралия, Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Рим. Можно без остановки перечислять. Шансы у меня, конечно, есть улучшить рейтинг.

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