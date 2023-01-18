Остапенко во время матча Australian Open: «Я не могу играть в этой жопе»

обругала корт, на котором проводит второй круг против Анны Бондар.

В первом сете она сказала команде: «Я не могу играть в этой жопе». Матч проходит на Корте 6.

До этого чемпионка « »-2017 говорила, что уже проиграла этот матч и грозилась сняться. Кроме того, она пыталась выгнать своего тренера с трибун.

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