Остапенко во время матча Australian Open: «Я не могу играть в этой жопе»
Алена Остапенко обругала корт, на котором проводит второй круг Australian Open против Анны Бондар.
В первом сете она сказала команде: «Я не могу играть в этой жопе». Матч проходит на Корте 6.
До этого чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 говорила, что уже проиграла этот матч и грозилась сняться. Кроме того, она пыталась выгнать своего тренера с трибун.
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