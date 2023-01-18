Остапенко во время матча Australian Open: «Я не могу играть в этой жопе»

Теги Australian Open WTA Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко обругала корт, на котором проводит второй круг Australian Open против Анны Бондар.

В первом сете она сказала команде: «Я не могу играть в этой жопе». Матч проходит на Корте 6.

До этого чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 говорила, что уже проиграла этот матч и грозилась сняться. Кроме того, она пыталась выгнать своего тренера с трибун.

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9 комментариев

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VOLTER
Самокритично - это правильно:рассматривать себя в зеркале со всех сторон.
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seimur
Ответ mrs Bennet
Алена Остапенко, также как и Аманда Анисимова набрали неестественный вес после лечения травм. такое бывает после лечения ГКС(глюкокортикостероидами). Это к вопросу про жрать надо меньше.
привет! а Анисимова тоже стала велика? О_о
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seimur
попыталась выгнать. не поддался тренер что-ли? 🙂
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Антон Кривоногов
Все у тебя нормально Алена
Кто то любит арбуз, а кто то – свиной хрящик 😁
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mrs Bennet
Алена Остапенко, также как и Аманда Анисимова набрали неестественный вес после лечения травм. такое бывает после лечения ГКС(глюкокортикостероидами). Это к вопросу про жрать надо меньше.
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encaro_one
Жрать меньше надо. Широка жопа.
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dart darteg
она не корт же ругала,а буквально свою ####
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Nikolay Stavrogin
Алёна, ну сама отрастила. К кому претензии?
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Вегетарианец_
Зная характер Алены, не удивлюсь, если под словом на букву ж она имела ввиду не корт, а Австралию, например.))
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