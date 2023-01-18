Оже-Альяссим о мячах Australian Open: «Они не прыгают. Не знаю, может, это плохая партия, но... Ужасно»

Теги Australian Open ATP Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим пожаловался на качество мячей на Australian Open. Уступая 0:2 по сетам Алексу Молчану, он обратился к судье.

«Я никогда на это не жалуюсь, но мячи не прыгают. Это безумие.

Понимаю, что вы ничего не можете сделать. Не знаю, может, это плохая партия, но... Ужасно.

Я стучу мячом перед подачей и чувствую. Никогда такого не видел».

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3 комментария

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arseny572
Дядя Тони научил вместе с Рафой?
+2
0
+2
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nicckk
Ответ Йенс Мустерманн
Просто руки под хоккейную клюшку заточены.
Тут скорее под баскетбольный мяч
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Просто руки под хоккейную клюшку заточены.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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