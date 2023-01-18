Оже-Альяссим о мячах Australian Open: «Они не прыгают. Не знаю, может, это плохая партия, но... Ужасно»

пожаловался на качество мячей на . Уступая 0:2 по сетам , он обратился к судье.

«Я никогда на это не жалуюсь, но мячи не прыгают. Это безумие.

Понимаю, что вы ничего не можете сделать. Не знаю, может, это плохая партия, но... Ужасно.

Я стучу мячом перед подачей и чувствую. Никогда такого не видел».

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