Оже-Альяссим о мячах Australian Open: «Они не прыгают. Не знаю, может, это плохая партия, но... Ужасно»
Феликс Оже-Альяссим пожаловался на качество мячей на Australian Open. Уступая 0:2 по сетам Алексу Молчану, он обратился к судье.
«Я никогда на это не жалуюсь, но мячи не прыгают. Это безумие.
Понимаю, что вы ничего не можете сделать. Не знаю, может, это плохая партия, но... Ужасно.
Я стучу мячом перед подачей и чувствую. Никогда такого не видел».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
3 комментария