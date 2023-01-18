Саккари о камбэке против Шнайдер: «Если не будешь агрессивна, тебя съедят заживо»

Теги Australian Open WTA Мария Саккари Диана Шнайдер Теннис

Шестая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала победу над Дианой Шнайдер во втором круге Australian Open – 3:6, 7:5, 6:3.

«Мы показали очень высокий уровень, она провела потрясающий матч. Она очень молодая, многообещающая. Может, ей стоит задуматься о том, чтобы не идти в колледж и уйти в профессионалы (улыбается).

В начале матча мне приходилось много обороняться – а это не моя игра. Но я старалась найти решения – и у меня это хорошо получается.

Я старалась играть агрессивнее, пробиваться к сетке. Тренер мне то же самое подсказывал... Это теперь разрешено – меня не оштрафуют (смеется). Сейчас так и нужно играть. Если не будешь агрессивна, тебя съедят заживо.

На любом уровне нужно быть смелой. И я не просто так здесь оказалась – я показала, что у меня хорошая игра, которую я еще могу улучшить. Я очень довольна тем, как развернула этот матч».

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1 комментарий

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ivan 07
На американском шлеме тебя Диана сметет с корта.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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