Саккари о камбэке против Шнайдер: «Если не будешь агрессивна, тебя съедят заживо»

Шестая ракетка мира прокомментировала победу над во втором круге – 3:6, 7:5, 6:3.

«Мы показали очень высокий уровень, она провела потрясающий матч. Она очень молодая, многообещающая. Может, ей стоит задуматься о том, чтобы не идти в колледж и уйти в профессионалы (улыбается).

В начале матча мне приходилось много обороняться – а это не моя игра. Но я старалась найти решения – и у меня это хорошо получается.

Я старалась играть агрессивнее, пробиваться к сетке. Тренер мне то же самое подсказывал... Это теперь разрешено – меня не оштрафуют (смеется). Сейчас так и нужно играть. Если не будешь агрессивна, тебя съедят заживо.

На любом уровне нужно быть смелой. И я не просто так здесь оказалась – я показала, что у меня хорошая игра, которую я еще могу улучшить. Я очень довольна тем, как развернула этот матч».

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