Энди Маррей: «Если бы жена сказала: «Все, возвращайся домой, нам это больше не нужно», – я бы понял. Но она по-прежнему в меня верит»

прокомментировал роль его жены Ким на позднем этапе карьеры. Вчера 35-летний британец отыграл матчбол у №14 в мире в первом круге .

«Я окружил себя людьми, которым доверяю, в которых верю, и я слушаю то, что они мне говорят. Я не умаляю их роль. Они все играют роль в моем деле.

Жена меня невероятно поддерживает. Она мне очень помогла, потому что я бы понял, если бы на фоне моего тенниса в конце прошлого сезона и отсутствия успехов она бы сказала: «Все, возвращайся домой, нам это больше не нужно».

Но она меня невероятно поддерживает и по-прежнему в меня верит».

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