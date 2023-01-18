Энди Маррей: «Если бы жена сказала: «Все, возвращайся домой, нам это больше не нужно», – я бы понял. Но она по-прежнему в меня верит»

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Энди Маррей прокомментировал роль его жены Ким на позднем этапе карьеры. Вчера 35-летний британец отыграл матчбол у №14 в мире Маттео Берреттини в первом круге Australian Open.

«Я окружил себя людьми, которым доверяю, в которых верю, и я слушаю то, что они мне говорят. Я не умаляю их роль. Они все играют роль в моем деле.

Жена меня невероятно поддерживает. Она мне очень помогла, потому что я бы понял, если бы на фоне моего тенниса в конце прошлого сезона и отсутствия успехов она бы сказала: «Все, возвращайся домой, нам это больше не нужно».

Но она меня невероятно поддерживает и по-прежнему в меня верит».

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