Australian Open: Ига Швентек — Камила Осорио прямая трансляция матча 18.01.2023

Ига Швентек с небольшими проблемами преодолела первый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Во втором матче она сыграет с колумбийкой Камилой Осорио. Матч состоится 18 января и начнется не ранее 03:00 по московскому времени.

Теннисистки сыграют на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Первая ракетка мира является обладательницей двух титулов Большого шлема и, конечно, мечтает о полном комплекте. В прошлом году она оступилась в Австралии на стадии полуфинала, и теперь настроена одержать здесь победу. Но сделать это будет непросто, что и подтвердил первый ее матч против немецкой теннисистки Юле Нимайер. Если в первом сете все было более-менее спокойно для польской спортсменки, то во втором пришлось отыгрываться. Матч вполне мог затянуться на три сета, но Швентек вовремя собралась и выиграла партию.

Камила Осорио уже повторила свое лучшее достижение на турнире. Вполне вероятно, на этот раз оно таким и останется. Соперница у нее непроходимая. Вообще, в третий день турнира Камиле можно просто наслаждаться теннисом. Играет она на главном корте, против первой ракетки мира. За поражение ее никто не осудит, а если удастся навязать борьбу, так, наоборот, ее будут хвалить в прессе. В матче первого круга Камила сломила сопротивление венгерской теннисистки Панны Удварди в двух сетах.

Спортсменки ранее не встречались ни разу, и этим матчем откроют историю своих поединков. Букмекеры полностью на стороне польской теннисистки. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,05, выигрыш Осорио оценивается коэффициентом 11,00.

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