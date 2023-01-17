Надаль — Макдональд прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии и вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга будет встречаться с американцем Маккензи Макдональдом. Их матч состоится на центральном корте Rod Laver Arena, начало не ранее 06:00 по московскому времени.

Как известно, Рафаэль Надаль рекордсмен по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема. Пусть его любимым чемпионатом по-прежнему остается Roland Garros, где он побеждал четырнадцать раз, корты Мельбурн-парка тоже хорошо помнят его победы, в том числе последнюю прошлогоднюю, когда он взял верх над россиянином Даниилом Медведевым. В отсутствии Карлоса Алькараса Надаль здесь посеян под первым номером и считается одним из главных фаворитов, что и подтвердил в матче первого круга. Он встречался с еще одним американцем Джеком Дрэйпером. И нельзя сказать, что матч сложился для него легко. Победив в первом сете, уже во втором испанец испытал проблемы и уступил 2 : 6. Однако затем собрался и довел матч до победы. А вот у Маккензи Макдональда выдался поединок жизни с другим американцев, причем стоящим выше его в рейтинге Брэндоном Накашимой. Тот, кто видел этот матч, может сравнить его с триллером. Инициатива постоянно переходила от одного к другому. Спортсмены сыграли три тай-брейка, и в решающем сете Маккензи оказался удачливее.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Надаля — 2

победы/поражения Надаля в 2023 году — 1/2

победы/поражения Надаля на харде — 1/2

Рейтинг ATP Макдональда — 84

победы/поражения Макдональда в 2023 году — 3/2

победы/поражения Макдональда на харде — 3/2

Факты и статистика перед матчем Надаль — Макдональд

Рафаэль Надаль одержал уже одиннадцать побед подряд на Открытом чемпионате Австралии и очень близок к двенадцатой. А вот у Маккензи Макдональда удручающая статистика в матчах с соперниками из первой десятки мирового рейтинга. В десяти последних матчах подряд он им проигрывает, при этом сумел взять только один сет.

Статистика личных встреч Надаль — Макдональд

Спортсмены встречались только один раз и это случилось на турнире Roland Garros три года назад. Макдональд не смог оказать сопротивление Надалю на его любимом покрытии и уступил в трех сетах.

Прогноз на матч Надаль — Макдональд

В поединке с соперником такого уровня Рафаэль Надаль может проиграть только самому себе или отдать один сет, но не больше. Букмекеры практически не оставляют шансов американцу. «Лига Ставок» предлагает на победу Надаля коэффициент 1,09, на победу Макдональда — 7,60.

Наш прогноз: На этот раз Надаль не отдаст ни одного сета своему сопернику, тем более соперник будет уставшим.

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