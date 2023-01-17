Рыбакина — Юван прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Триумфатор прошлогоднего Уимблдонского турнира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится со спортсменкой их Словении Кайей Юван. Матч состоится 18 января на корте John Cain Arena, начало не ранее 09:00 по московскому времени.

Елена Рыбакина вполне могла бы выступать за Россию, но несколько лет назад в числе некоторых других теннисистов приняла гражданство Казахстана и принесла своей новой стране славу. Елена стала первой в истории победительницей Уимблдона, которая представляла Азию. Теперь к ней повышенное внимание и большой спрос, что она сама прекрасно понимает. Год назад она была 12-й ракеткой мира, но теперь несколько сдала позиции и переместилась на 25-е место в рейтинге. В первом круге она играла с прогрессирующей итальянкой Элизабеттой Коччаретто, и победа казахстанской теннисистке далась непросто. Итальянка очень хорошо играла на приеме и заставила Елену играть в полную мощь. В результате победа в двух сетах. Словенская спортсменка в рейтинге на 104-й позиции, и в первом круге ей повезло с соперницей, она встречалась с прошедшей квалификацию француженкой Селена Жанисиджевич. Если в первом сете была борьба, то второй дался словенке легко и теперь ей будет противостоять более грозная соперница. Елена Рыбакина при благоприятном жребии может пройти далеко по сетке турнира.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Рыбакиной — 25

победы/поражения Рыбакиной в 2023 году — 2/2

победы/поражения Рыбакиной на харде — 2/2

Рейтинг WTA Юван — 6

победы/поражения Юван в 2023 году — 2/1

победы/поражения Юван на харде — 2/1

Факты и статистика перед матчем Рыбакина — Юван

На турнирах Большого шлема Елена Рыбакина выиграла восемь из девяти последних поединков подряд, учитывая матчи турнира в Уимблдоне. Кайя Юван отлично в последнее время играет в матчах с соперницами выше рейтингом, неизменно навязывая им борьбу. Легким матч точно не будет ни для одной из теннисисток.

Статистика личных встреч Рыбакина — Юван

Матч второго круга Открытого чемпионата Австралии будет первым в их карьере между собой.

Прогноз на матч Рыбакина — Юван

Если Елена стремится вновь подняться выше и приблизится к первой десятке мирового рейтинга, то ей нужно выигрывать. Однако и Кайя Юван ставит перед собой очень амбициозные цели и не будет довольствоваться вторым кругом Australian Open. Букмекеры на стороне спортсменки из Казахстана. «Лига Ставок» предлагает на ее победу 1,18, на победу Юван — 4,90.

Наш прогноз: Матч будет сложным, но Елена Рыбакина должна побеждать соперниц из второй сотни. Максимум, чего может добиться словенка, взять один сет.

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