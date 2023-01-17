Шнайдер — Саккари прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Россиянка Диана Шнайдер уже удивила выйдя во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, но здесь ее будет ждать куда более грозная соперница шестая ракетка мира Мария Саккари из Греции. Матч спортсменок состоится 18 января на корте Margaret Court Arena и начнется не ранее 03:00 по московскому времени.

Диана Шнайдер, наверное, одна из наименее известных российских теннисисток на нынешнем Australian Open. Тем не менее она уже успела удивить многих специалистов, сначала уверенно пройдя квалификационный отбор, а затем выиграв в первом круге. Ее соперницей была опытная словацкая теннисистка и искушенный турнирный боец Кристина Кучова. Матч выдался очень напряженным, и Диана проявила настоящий характер одолев соперницу в двух сетах, причем в первом на тай-брейке. Australian Open ее первый турнир Большого шлема в карьере и сразу выход во второй круг. Но тут соперница совершенно другого уровня. В прошлом году она стала третьей ракеткой мира, затем чуть снизила свои результаты, но тем не менее по-прежнему является грозной теннисисткой. На ее счету полуфиналы на Roland Garros и Открытом чемпионате США, а в Австралии она дважды выходила во второй круг. В первом круге текущего Australian Open она встречалась с Юэ Юань из Китая и легко одолела соперницу в двух сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Шнайдер — 106

победы/поражения Шнайдер в 2023 году — 4/1

победы/поражения Шнайдер на харде — 4/1

Рейтинг WTA Саккари — 6

победы/поражения Саккари в 2023 году — 4/1

победы/поражения Саккари на харде — 4/1

Факты и статистика перед матчем Шнайдер — Саккари

Для российской теннисистки это будет всего второй матч в карьере на покрытии хард за исключением квалификационных турниров. В свою очередь Мария Саккари иногда недооценивает соперниц, которые пробились в основную сетку через квалификацию. В десяти последних таких матчах она одержала восемь побед и дважды оступилась.

Статистика личных встреч Шнайдер — Саккари

Соперницы ранее на профессиональном уровне не встречались

Прогноз на матч Шнайдер — Саккари

Диана уже добилась прогресса, выйдя во второй круг, и ее никто не осудит за поражение в матче с шестой ракеткой мира. Букмекеры как и теннисные специалисты были впечатлены игрой россиянки, но отдают заслуженное преимущество Саккари.

«Лига Ставок» предлагает на ее победу Азаренко 1,20, на победу Шнайдер — 4,70.

Наш прогноз: Мария Саккари и опытнее и сильнее физически, поэтому одержит победу в двух сетах, хотя она будет и не простой.

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