Зверев выиграл первый матч после разрыва связок голеностопа
Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев в первом круге Australian Open обыграл лаки-лузера и №103 Хуана Пабло Варильяса – 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(3), 6:4.
Зверев одержал первую официальную победу после того, как порвал связки голеностопа на «Ролан Гаррос». Он вернулся в тур в начале этого года и проиграл первые два матча в ATP, не взяв ни сета.
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