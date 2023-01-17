Зверев выиграл первый матч после разрыва связок голеностопа

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Теннис

Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев в первом круге Australian Open обыграл лаки-лузера и №103 Хуана Пабло Варильяса – 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(3), 6:4.

Зверев одержал первую официальную победу после того, как порвал связки голеностопа на «Ролан Гаррос». Он вернулся в тур в начале этого года и проиграл первые два матча в ATP, не взяв ни сета.

«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Чугунников
Судя по комментариям, Сашку-человека все ещё традиционно недолюбливают (но уже совсем чуток), а вот Сашку-тенниста заждались и даже по нему соскучились)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Думал, что шустрее восстановится.
А тут 5 сетов с LL
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Makaveli The-Don-Killuminati
мужик! Видно, что очень тяжело, будет очень долго набирать, особенно ментально - показалось, что где-то бережет еще ногу, флешбеки с Парижа и всё такое... но почти уверен, что Санёк справится, сейчас его крайне не хватает в туре, как и Доминика, чтобы раскидать по углам псевдо некст-дженов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий