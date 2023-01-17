Зверев выиграл первый матч после разрыва связок голеностопа

Экс-вторая ракетка мира в первом круге обыграл лаки-лузера и №103 Хуана Пабло Варильяса – 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(3), 6:4.

Зверев одержал первую официальную победу после того, как порвал связки голеностопа на « ». Он вернулся в тур в начале этого года и проиграл первые два матча в , не взяв ни сета.

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