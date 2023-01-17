Посольство РФ в Австралии о запрете флага на Australian Open: «Прискорбно, что организаторы поддались довольно высокомерным политическим манипуляциям»

Посольство России в Австралии выступило с заявление по поводу запрета флагов России и Беларуси на трибунах Australian Open.

«Решение о запрете на вывешивание флагов России и Белоруссии на территории Australian Open – еще один пример недопустимой политизации спорта.

Tennis Australia усугубила уже существующую дискриминацию российских теннисистов за счет политики «нейтрального флага», запретив болельщикам их визуальную поддержку.

Иронично, что Tennis Australia обещает «продолжать работу, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения теннисом».

Прискорбно, что организаторы поддались откровенным и довольно высокомерным политическим манипуляциям, пожертвовав духом честной игры, присущим Australian Open».

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

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