Посольство РФ в Австралии о запрете флага на Australian Open: «Прискорбно, что организаторы поддались довольно высокомерным политическим манипуляциям»

Теги Australian Open ATP WTA Теннис

Посольство России в Австралии выступило с заявление по поводу запрета флагов России и Беларуси на трибунах Australian Open.

«Решение о запрете на вывешивание флагов России и Белоруссии на территории Australian Open – еще один пример недопустимой политизации спорта.

Tennis Australia усугубила уже существующую дискриминацию российских теннисистов за счет политики «нейтрального флага», запретив болельщикам их визуальную поддержку.

Иронично, что Tennis Australia обещает «продолжать работу, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения теннисом».

Прискорбно, что организаторы поддались откровенным и довольно высокомерным политическим манипуляциям, пожертвовав духом честной игры, присущим Australian Open».

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

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8 комментариев

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Seventh
Никто:
Абсолютно никто:
Рос чиновник: политизация спорта
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Betonomeshalka
Ответ Олег Кузнецов
Последнее время работа МИДа стала крайне лицемерной.
Аналог «жена сама виновата, что муж её бьёт»
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Влад Неупокоев
Вот ………..оды!
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cosset
иронично, что после долгих лет попыток блокировки гос.органы пытаются донести миру свою иронию именно через телеграм)))
+5
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Олег Кузнецов
Ответ Ivan Balashov
Кто о чём, а российские чиновники - о "политизации спорта".
Последнее время работа МИДа стала крайне лицемерной.
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Morrison91
А что случилось?
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ЧакСевернаяКорея
Пукнули,как обычно и на этом закончилась работа посольства.
+3
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Ivan Balashov
Кто о чём, а российские чиновники - о "политизации спорта".
+12
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