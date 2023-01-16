Australian Open: Онс Жабер — Тамара Зиданшек прямая трансляция матча 17.01

Во второй день Открытого чемпионата Австралии по теннису 17 января в борьбу вступает претендентка на титул тунисская теннисистка Онс Жабер. За выход во второй круг она будет бороться со спортсменкой из Словении Тамарой Зиданшек. Их поединок начнется ориентировочно в 11:00 по московскому времени.

Спортсменки сыграют на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Онс Жабер на двух подряд турнирах Большого шлема доходила до финала и по всем прогнозам должна была побеждать в Уимблдоне, но не случилось. Затем был Открытый чемпионат США, где она вновь уступила. Как говорят в таких случаях, подобные поражения еще больше должны закалять любого спортсмена. Посмотрим, как это будет выглядеть в случае с Жабер. По большому счету прорыв у нее случился именно в последние два года, ранее она ничем примечательным не запомнилась. Известны случаи, когда после стремительного восхождения спортсмены также стремительно падали.

Тамара Зиданшек первая ракетка Словении, где у нее по сути нет соперниц. Но в мировом туре ее достижения куда скромнее. Сейчас она занимает 88-ю строчку рейтинга. Тамара как раз олицетворяет тот самый пример падения. В 2021 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции Roland Garros, но уступила. С тех пор ее успехи не впечатляют. На Australian Open в прошлом году она дошла до третьего круга, и это ее высшее достижение на турнире.

Тамара может преподнести сенсацию, но в данном случае в нее верится с трудом. Жабер не растеряла своих качеств, играет в агрессивный и разнообразный теннис и должна подавить свою соперницу. Букмекеры оставляют минимальные шансы словенской теннисистке. «Лига Ставок» предлагает на победу Жабер коэффициент 1,13, успех Зиданшек оценивается коэффициентом 6,00.

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