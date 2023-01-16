Australian Open: Вероника Кудерметова — Марина Заневская прямая трансляция матча 17.01.2023

Россиянка Вероника Кудерметова, занимающая девятую позицию рейтинга WTA, в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с теннисисткой из Бельгии Мариной Заневской. Матч пройдет 17 января, ориентировочное начало не ранее 07:00 часов по московскому времени.

Теннисистки будут играть на John Cain Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Вероника Кудерметова несмотря на свои 25 лет является одной из самых опытных теннисистов России. В рейтинге она уступает только Дарье Касаткиной, да и то одну строчку. Успешное выступление на Australian Open позволит стать первой в России. Но вряд ли это главная цель Вероники. Дважды подряд в прошлом и позапрошлом годах в Австралии она выходила в третий круг соревнований, но дальше неизменно проходили ее соперницы. Четвертый круг уже станет успехом для Кудерметовой, но и это не предел мечтаний при благоприятном жребии, и пока он благоволит.

Марина Заневская в свое время решила сменить украинское спортивное гражданство на бельгийское. На результатах это практически никак не сказалось, большую часть своей карьеры она проводила на турнирах ITF, где добилась довольно больших успехов, завоевав 19 титулов. Но с турнирами рангом выше складывается совсем другая ситуация. Тут лишь один титул на турнирах WTA, а на мейджорах она ни разу не проходила дальше второго раунда, кстати случилось это в Австралии.

В очных поединках перевес на стороне Вероники Кудерметовой, она дважды обыгрывала свою спортсменку. И если первый матч они сыграли в далеком 2016 году на грунтовом турнире во Франции, то вторая победа россиянки более ценна и говорит о разности сил соперниц. На прошедшем несколько месяцев назад US Open Вероника оказалась сильнее в двух сетах. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,17, успех Заневской оценивается коэффициентом 5,20.

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