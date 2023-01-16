Australian Open: Андрей Рублев — Доминик Тим прямая трансляция матча 17.01.2023

Во второй день Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка России и шестая ракетка мира Андрей Рублев в рамках первого раунда встретится с австрийским теннисистом Домиником Тимом. Ориентировочное начало матча 03:00 по московскому времени.

Соперники проведут поединок на John Cain Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Андрей Рублев начинает очередной поход если не за титулом, то за возможностью преодолеть злосчастный четвертьфинальный барьер на турнирах Большого шлема. Андрей знает как побеждать, он выигрывал титулы на турнирах ATP, но вот с главными теннисными соревнованиями пока не складывается. И не хотелось бы думать, что дело только в психологии, иначе спортсмен может загнать себя в угол. Первый соперник на турнире как раз того уровня, который поможет оценить свою готовность.

Доминик Тим опытный турнирный боец. Пусть сейчас он находится далеко не в топовых своих кондициях, но когда-то был третьей ракеткой мира. Затем, как это бывает у многих, пошли травмы, и теперь нужно вновь продвигаться наверх, побеждая на турнирах различного уровня. Всего каких-то два года назад Доминик играл в финале Australian Open, где в тяжелейшем пятисетовом матче уступил Новаку Джоковичу. Наверняка те его навыки еще не забыты.

Конечно, Рублев мог бы надеяться и на соперника в первом круге полегче, нежели Доминик Тим, но какая разница, кого побеждать, если есть цель добраться до вершины. Букмекеры на стороне россиянина. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,31, успех Доминика Тима оценивается коэффициентом 3,50.

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