Australian Open: Анастасия Потапова — Слоун Стивенс прямая трансляция матча 17.01.2023

Еще одна встреча российской теннисистки против соперницы из США на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится 17 января. В рамках первого круга Анастасия Потапова выступит против Слоун Стивенс. Матч начнется ориентировочно не ранее 08:15 по московскому времени.

Не самый интригующий поединок первого круга, поэтому теннисисткам предоставили седьмой корт. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Зато интрига, безусловно, есть для российских болельщиков. Анастасия Потапова за последний год серьезно прибавила в уровне мастерства и психологии. Пусть какого-то особенного прорыва у нее пока нет. Но она выступает без провалов, а в рейтинге планомерно поднимается все выше. На данный момент Потапова пятая ракетка страны и на Australian Open еще больше может повысить свой статус, но для этого нужно одерживать победу над американкой.

Та в свою очередь является более искушенным турнирным бойцом. Она и старше, и опытнее и выигрывает по уровню мастерства, не говоря уже о количестве титулов завоеванных за карьеру. В активе Стивенс есть победа на турнире Большого шлема. В 2017 году она победила у себя на родине на Открытом чемпионате США и уже вписала свое имя в историю тенниса. В последнее время, правда, выступления Слоун не впечатляют. В этом есть большой шанс для россиянки.

Спортсменки еще ни разу не играли между собой, и этот матч будет их первым подобным опытом. Букмекеры довольно осторожны в своих прогнозах. Они признают силу и авторитет американки, но при этом отдают должное российской спортсменке. «Лига Ставок» предлагает на победу коэффициент 2,03, успех Слоун Стивенс оценивается коэффициентом 1,79.

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