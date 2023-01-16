Australian Open: Анастасия Павлюченкова — Камила Джорджи прямая трансляция матча 17.01.2023

Одна из самых опытных и титулованных российских теннисисток Анастасия Павлюченкова в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с пятой ракеткой Италии Камилой Джорджи. Матч состоится 17 января и начнется в 03:00 по московскому времени.

Спортсменки выйдут первыми во второй день турнира на шестой корт. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Анастасию Павлюченкову в последнее время замучили травмы и, как следствие, стремительное падение в рейтинге. Некогда 11-я ракетка мира сейчас находится в середине четвертой сотни теннисисток и имеет чуть более ста очков. Но Анастасия не отчаивается и настраивается на победу в первом круге Australian Open, тем более что она знает как побеждать на кортах Мельбурн-парка. Несколько раз она доходила здесь до четвертьфинальной стадии. Да и в целом на ее счету 12 титулов на турнирах WTA.

Камила Джорджи в рейтинге располагается на 69-й позиции и, конечно, не собирается заканчивать свое выступление на кортах Мельбурн-парка в первом круге. Да, противостоит ей более опытная и искушенная в турнирных боях соперница, но и Камила несколько раз побеждала на турнирах WTA. Учитывая, что Павлюченкова долго находилась без практики, этот фактор может сказаться в пользу итальянки.

Видимо букмекеры тоже учитывают этот фактор и небольшое преимущество отдают Джорджи. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,83, чуть ниже котировки Анастасии, коэффициент на ее успех — 1,99. Ранее спортсменки встречались всего один раз в уже далеком 2016 году. На грунтовом турнире Mutua Madrid Open в Мадриде верх взяла россиянка.

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