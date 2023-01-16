Руне — Краинович прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

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Молодой датский теннисист, входящий в первую десятку мирового рейтинга, на Открытом чемпионате Австралии в первом раунде проведет матч против серба Филипа Краиновича. Их поединок состоится 17 января на Kia Arena, ориентировочное начало матча не ранее 04:15 по московскому времени.

Хольгера Руне в какой-то степени можно сравнить с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Обоим по 19 лет, оба стремительно ворвались в элиту мирового тенниса, обоим прочат большое спортивное будущее и обоих видят в качестве замены уходящим Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю. Другое дело, что Алькарас прогрессирует намного быстрее. Впрочем и у молодого датчанина уже есть определенные успехи. Он смог завоевать три титула на турнирах ATP, теперь настал черед за турнирами Большого шлема. На Australian Open он выступал лишь раз в прошлом году и выступление это получилось неудачным, он проиграл в первом же круге. Более успешно сложился для него Roland Garros, где он дошел до четвертьфинала. В этом сезоне ему нужно оправдывать выданные авансы. В первом круге у него очень сложный соперник — третья ракетка Сербии Филип Краинович. Пусть он считается, в первую очередь, хорошим командным игроком, но в любой момент может обыграть фаворита. Матч станет хорошей проверкой для Руне на зрелость.

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг ATP Руне — 10
  • рейтинг ATP Краиновича — 55

Факты и статистика перед матчем Руне — Краинович

Накануне Australian Open Хольгер Руне принимал участие на турнире в Аделаиде, где проиграл в первом же круге японцу Йошихито Нишиока в трех сетах. Филип Краинович играл в Индии на турнире в Пуне. В двух матчах он одержал победу, но в третьем вынужден был зачехлить ракетку, проиграв французскому теннисисту Бенжамену Бонзи.

Статистика личных встреч Руне — Краинович

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Прогноз на матч Руне — Краинович

Если судить только по позициям в рейтинге, то очевидный фаворит датчанин. И все же нельзя сбрасывать Филипа Краиновича со счетов. Матч точно не покажется для Руне легким и для победу в нем нужно будет приложить все усилия. Впрочем, букмекеры полностью на стороне Хольгера. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,17, успех Краиновича оценивается коэффициентом 5,20.

Наш прогноз: ожидаем серьезную борьбу, одну партию серб точно может зацепить, но для победы над датчанином этого не хватит.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023

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