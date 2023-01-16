Джокович — Карбаллес Баэна прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

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Титулованный сербский теннисист Новак Джокович в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису будет играть с испанским спортсменом Роберто Карбаллесом Баэной. Матч состоится 17 января и пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 12:15 по московскому времени.

Мы все прекрасно помним прошлогоднюю эпопею, связанную с недопуском Новака Джоковича для участия в турнире. Из-за отказа прививаться кандидатура сербского теннисиста согласовывалась на уровне правительства, несколько раз заседал суд, но в итоге в участии Джоковичу было отказано. Турнир нынешнего года в этой связи для него становится принципиальным. Серб выиграл 21 титул Большого шлема и большее их число как раз было завоевано в Австралии — девять. Во-первых, у него есть желание сравняться по титулам с Рафаэлем Надалем, а во-вторых, стать победителем в юбилейный десятый раз. И в первом круге ему противостоит испанец Роберто Карбаллес Баэна. Ему 29 лет и он десятая ракетка Испании. Титул за свою профессиональную карьеру на его счету лишь один, на турнирах Большого шлема дальше третьего раунда он никогда не проходил, а на кортах Мельбурн-парка добирался только до второго круга. Максимальная его позиция в рейтинге ATP 71-я, на которой он находился два года назад.

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг ATP Джоковича — 5
  • рейтинг ATP Карбаллеса Баэны — 75

Факты и статистика перед матчем Джокович — Карбаллес Баэна

Новак Джокович отлично подготовился к Australian Open, доказательством тому служит его выступление в Аделаиде, где он выиграл турнир, отдав свои соперникам только один сет, да и случилось это только в финале против Себастьяна Корды. Карбаллес Баэна играл в индийской Пуне, там он смог дойти только до второго круга, где в трех сетах уступил хорвату Марину Чиличу.

Статистика личных встреч Джокович — Карбаллес Баэна

Спортсмены встречались лишь раз три года назад на Открытом чемпионате США, где в первом круге Новак Джокович не оставил шансов своему сопернику, победив в трех сетах практически без проблем.

Прогноз на матч Джокович — Карбаллес Баэна

Скорее всего и в первом круге австралийского чемпионата будет то же результат, что и в США тремя годами ранее. Силы соперников явно неравны, и серьезного сопротивления Джоковичу ждать не стоит. У букмекеров по коэффициентам этого матча из самых больших разрывов среди участников. «Лига Ставок» предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,01, выигрыш испанца оценивается коэффициентом 18,00.

Наш прогноз: Джокович победит легко в трех сетах и при этом не затратит много усилий.

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