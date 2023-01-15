Самсонова — Паолини прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся третьи ракетки своих стран. Россиянка Людмила Самсонова будет играть со спортсменкой из Италии Жасмин Паолини. Их матч состоится 17 января на корте 1573 Arena, ориентировочное начало не ранее 06:15 по московскому времени.

Вообще Людмилу Самсонову тоже можно назвать итальянкой, потому что спортсменка имеет двойное гражданство, но тем не менее представляет историческую родину Россию. Карьера спортсменки развивается планомерно, тренирует ее итальянский наставник, и в конце прошлого года Людмила смогла достичь 19-й строчки мирового рейтинга. За свою профессиональную карьеру теннисистка смогла выиграть четыре турнира WTA и столько же турниров ITF. На турнирах Большого шлема она тоже пока не форсирует события и постепенно улучшает свои результаты. В 2022 году она впервые смогла пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата США, той же стадии она достигала два года назад на Уимблдоне. А вот на Australian Open дальше второго круга она пока не проходила. У Жасмин Паолини достижения на порядок хуже: два титула на турнирах WTA и восемь на турнирах ITF. С турнирами Большого шлема тоже все сложно, в те годы когда она на них пробивалась, выше второго круга пройти не могла. Впрочем, на Открытом чемпионате Австралии у Людмилы и Жасмин достижения пока одинаковые.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Самсоновой — 19

рейтинг WTA Паолини — 65

Факты и статистика перед матчем Самсонова — Паолини

Перед Australian Open Людмила Самсонова играла на двух турнирах в Аделаиде. В первом она смогла дойти до второго круга, где уступила белоруске Арине Соболенко, нв втором показала аналогичный результат, уступив американке Аманде Анисимовой. Жасмин Паолини сначала также выступила в Аделаиде и проиграла в первом круге, а затем в Хобарте во втором круге уступила своей соотечественнице Элизабетте Коччаретто.

Статистика личных встреч Самсонова — Паолини

Соперницы встречались всего один раз ровно три года назад на турнире в Санкт-Петербурге. Людмила в первом раунде квалификации смогла обыграть свою соперницу в трех сетах. Причем, уступив на тай-брейке в первом, затем отдала лишь один гейм.

Прогноз на матч Самсонова — Паолини

В этом противостоянии букмекеры на стороне Людмилы Самсоновой. Даже если взглянуть только на послужной список, то он у россиянки выглядит явно лучше, чем у Жасмин. «Лига Ставок» предлагает на победу Самсоновой коэффициент 1,19, успех Паолини оценивается коэффициентом 4,80.

Наш прогноз: после матча первого круга мы точно не досчитаемся нескольких россиянок, но в данном случае вылет Людмиле вряд ли грозит, она должна побеждать в двух сетах.

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