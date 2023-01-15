Рууд — Махач прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Один из наиболее быстро прогрессирующих теннисистов мужского тура норвежец Каспер Рууд в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с молодым чешским теннисистом Томашем Махачем. Матч состоится 17 января на Margaret Court Arena, начало не ранее 05:30 по московскому времени.

Каспер Рууд заставил заговорить о себе в восторженных тонах весь теннисный мир за последние полтора года. Он считается частью новой теннисной волны среди мужчин, которая должна прийти на смену Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю. Все ищут новых героев и Каспер один из них наряду с испанцем Карлосом Алькарасом и несколькими другими теннисистами. Норвежцу 24 года, но за это время он уже успел выиграть девять турниров ATP. В прошлом сезоне он дважды играл в финалах турниров Большого шлема. На Roland Garros он уступил Рафаэлю Надалю, а на Открытом чемпионате США как раз Алькарасу. Враг Рууда — его нестабильность. На Australian Open он доходил только до четвертого круга, и было это два года назад. Томаш Махач на два года моложе своего соперника и достижений на его счету пока нет. Но из турниров Большого шлема наиболее успешным для него является как раз Australian Open, где он дважды подряд выходил во второй круг. Сделать это в третий раз будет очень сложно.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Рууда — 3

рейтинг ATP Махача — 110

Факты и статистика перед матчем Рууд — Махач

Каспер Рууд выступал вместе с командой своей страны на турниер United Cup. Там он сыграл два матча, одержал одну победу и один раз проиграл. Затем принял участие на турнире в Окленде, вышел в восьмерку лучших, где сильнее его оказался Ласло Дьере. Томаш Махач на United Cup провел только один матч и уступил, а на турнире в Аделаиде дошел только до второго раунда.

Статистика личных встреч Рууд — Махач

Ранее пути соперников на теннисных турнирах не пересекались, в Мельбурне им предстоит сыграть впервые.

Прогноз на матч Рууд — Махач

В рейтинге спортсменов разделяет более ста позиций, одно это говорит в пользу норвежца, его проигрыш станет большой сенсацией. Букмекеры полностью на стороне Каспера Рууда. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,17, успех Томаша Махача оценивается коэффициентом 5,00.

Наш прогноз: если не произойдет ничего экстраординарного, то третья ракетка мира должна без проблем проходить во второй круг — победа Каспера Рууда в трех сетах.

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