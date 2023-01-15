Кудерметова — Заневская прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Вторая ракетка России Вероника Кудерметова возьмет старта на Открытом чемпионате Австралии по теннису во второй день и встретится с бельгийской спортсменкой Мариной Заневской. Их матч пройдет 17 января на корте John Cain Arena и начнется не ранее 07:00 по московскому времени.

Вероника Кудерметова одна из двух россиянок, входящих на данный момент в десятку мирового рейтинга WTA. Она одна из наиболее опытных россиянок в туре, ей 25 лет и за свою карьеру она смогла победить на двух турнирах WTA и четырех турнирах ITF. С турнирами Большого шлема дела пока обстоят хуже. В прошлом году ей удалось добиться лучшего достижения — выйти в четвертьфинал Roland Garros, на Australian Open она два года подряд доходила до третьего раунда, но этот барьер ей преодолеть не удавалось. Куда более серьезные успехи у Вероники в парном разряде, где она выходила в финал Уимблдона. Марина Заневская на четыре года старше своей соперницы. Она родилась в Украине, но потом решила принять бельгийское гражданство. На данный момент она является третьей ракеткой Бельгии, выигрывала всего один турнир серии WTA, но зато имеет аж 19 титулов на турнирах ранга ITF, которые котируются ниже. Выше 62 позиции в рейтинге WTA она никогда не поднималась, на турнирах Большого шлема лишь раз в прошлом году смогла преодолеть барьер первого круга, и случилось это как раз в Австралии.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Кудерметовой — 9

рейтинг WTA Мартинцовой — 87

Факты и статистика перед матчем Кудерметова — Заневская

Накануне чемпионата Австралии Вероника Кудерметова выступала на турнире в Аделаиде, где смогла дойти до четвертьфинала уступив румынке Бегу в двух сетах. Аналогичный результат и у Марины Заневской, только достигла она его в Хобарте, где также уступила американке Софии Кенин в двух сетах.

Статистика личных встреч Кудерметова — Заневская

Спортсменки встречались дважды. В первый раз это случилось семь лет назад на грунтовом турнире во Франции, где россиянка оказалась сильнее в трех сетах. Во второй раз вновь победила Вероника, и произошло это уже в минувшем году во втором круге US Open. Победа далась в двух партиях.

Прогноз на матч Кудерметова — Заневская

Если Вероника хочет добиваться гораздо больших успехов, то соперниц уровня Марины Заневской она должна проходить без особых проблем. «Лига Ставок» предлагает на победу Кудерметовой коэффициент 1,17, успех Заневской оценивается коэффициентом 5,20.

Наш прогноз: вполне вероятно, матч закончится примерно так же как и на минувшем Открытом чемпионате США, когда Вероника победила со счетом 6 : 2, 6 : 3.

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