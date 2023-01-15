Карацев — Димитров прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует 16 января и в первом же круге турнира состоится ряд интересных матчей, в первую очередь, для российских болельщиков. Аслан Карацев будет стараться как можно дальше пройти по турнирной сетке, но для этого в первом матче ему нужно будет преодолеть сопротивление болгарского теннисиста Григора Димитрова. Матч соперников состоится 16 января на 1573 Arena в 03:00 по московскому времени.

История Аслана Карацева достаточно хорошо известна любителям тенниса. В элите он появился два года назад, когда выступил в финале четырех турниров ATP Tour подряд. Более того, на своем дебютном Australian Open он сумел установить рекорд, добравшись до полуфинала турнира. Ни на одном другом турнире Большого шлема он не проходил дальше третьего круга. К сожалению, его успешные выступления были только вспышкой, последний год он показывает далеко не самые выдающиеся результаты и в рейтинге оказался в шестом десятке. Его соперник Григор Димитров на Открытом чемпионате Австралии может похвастаться аналогичным результатом. Он тоже играл в полуфинале, но в 2017 году. Кстати, хард Григор называет своим любимым покрытием. Нас ожидает матч с непредсказуемым результатом.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Карацева — 52

рейтинг ATP Димитрова — 29

Факты и статистика перед матчем Карацев — Димитров

Судя по результату своего январского выступления в Пуне Аслан подходит к Australian Open 2023 во всеоружии. В Индии он смог дойти до полуфинала, где уступил Таллону Грикспору. Григор Димитров в составе сборной Болгарии принимал участие в United Cup, где сыграл два матча, в одном проиграл, в другом одержал победу. Хватит ли этого запала для первого круга покажет матч с российским теннисистом.

Статистика личных встреч Карацев — Димитров

Теннисисты встречались дважды, оба раза в 2021 году и оба раза на харде. В четвертьфинале Australian Open 2021 россиянин обыграл оппонента в четырех сетах, а уже осенью болгарин взял реванш в четвертьфинале турнира в американском Сан-Диего.

Прогноз на матч Карацев — Димитров

Сложный прогноз. Россияне могут проголосовать сердцем и сделать ставку в пользу Аслана. Он любит австралийские корты и умеет на них побеждать. Впрочем, то же самое можно сказать и в адрес Григора Димитрова. «Лига Ставок» предлагает на победу Карацева коэффициент 2,85, на победу Димитрова — 1,43.

Наш прогноз: если Аслан вспомнит то время, когда она показывал свой лучший теннис, то сможет пройти болгарина. Матч вполне может затянуться на пять сетов и нас будет ожидать борьба характеров. В этой борьбе Карацев окажется чуточку сильнее.

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