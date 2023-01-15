Соболенко — Мартинцова прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой. Матч состоится 17 января на центральном корте Rod Laver Arena и по сути откроет турнир, начало в 03:00 по московскому времени.

Если в России подготовка теннисисток поставлена на поток и их уже около десяти в первой сотне мирового рейтинга, то в соседней Беларуси их гораздо меньше, но это уже штучное производство. Об успехах Виктории Азаренко все хорошо наслышаны и знают ее во всем мире. И вот ей на смену пришла новая звездочка, теперь уже пятая ракетка мира Арина Соболенко, а высшим ее достижением в рейтинге WTA было второе место в 2021 году. С тех пор она постоянно держит высокий уровень. На счету Арины уже 11 побед на турнирах WTA, она трижды доходила до полуфинала турниров Большого шлема, дважды в США в 2021 и 2022 году и один раз на Уимблдоне в 2021 году. А вот в Австралии ей пока не удается преодолеть барьер четвертого круга, и сейчас она предпринимает новую попытку. Тереза Мартинцова седьмая ракетка Чехии. В отличие от своей соперницы крупными турнирными достижениями за всю карьеру она похвастать не может. Были четыре победы на турнирах ITF, она добиралась до 40-й позиции в рейтинге, а на турнирах Большого шлема дальше третьего раунда не проходила. Случилось это на Уимблдоне два года назад.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Соболенко — 5

рейтинг WTA Мартинцовой — 73

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Мартинцова

Арина Соболенко прекрасно готова к Australian Open, она доказала это на турнире Adelaide, где обыграла всех своих соперниц в двух сетах и завоевала свой первый трофей в новом году. Тереза Мартинцова играла в Хобарте и дошла только до ⅛ финала, где уступила Лауре Зигемунд из Германии в трех сетах.

Статистика личных встреч Соболенко — Мартинцова

Предстоящий поединок будет первым в карьере спортсменок между собой. Ранее соперницы на турнирах не встречались.

Прогноз на матч Соболенко — Мартинцова

Белорусская теннисистка сильнее по многим показателям, кроме того она набрала хорошую форма. Правда, случается так, что, победив на одном турнире, спортсмены проваливают следующий. Однако Соболенко опытная спортсменка и справится с эмоциями. Букмекеры уверены в победе Арины. «Лига Ставок» предлагает на ее успех коэффициент 1,11, победа Мартинцовой оценивается коэффициентом 6,80.

Наш прогноз: вряд ли белорусская теннисистка должна испытать проблемы в матче с Терезой Мартинцовой, ставим на победу Арины Соболенко в двуух сетах.

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