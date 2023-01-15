Рублев — Тим прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

На кортах Мельбурн-парка 16 января стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису. Australian Open 2023. В первом круге в борьбу вступают несколько российских спортсменов как в женской, так и в мужской сетке турнира. Андрей Рублев 17 января встретится с теннисистом из Австрии Домиником Тимом. Матч пройдет на John Cain Arena, ориентировочное начало в 03:00 по московскому времени.

Андрей Рублев долго ходил в подающих надежды теннисистах, но со временем пришли и победы над топовыми теннисистами, и титулы. Последний из них Андрей завоевал в октябре 2022 года на турнире в испании, а в минувшем апреле сумел обыграть Новака Джоковича, причем не где-нибудь, а на его родине в финале турнира Serbia Open. Благодаря своим успехам Рублев поднялся на шестую позицию в рейтинге ATP и теперь на любых соревнованиях входит в число фаворитов. Одна беда — на Турнирах Большого шлема дальше четвертьфиналов пройти пока не удавалось. Его соперник Доминик Тим на какое-то время исчез с теннисных радаров, поскольку в дело вмешались травмы. Если еще три года назад он был третьим в мире, то теперь фактически замыкает первую сотню. Фаворитом в этом матче выглядит россиянин, но Доминик вполне может преподнести сюрприз.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Рублева — 6

рейтинг ATP Тима — 99

Факты и статистика перед матчем Рублев — Тим

На последних двух турнирах, прошедших в новом году в Аделаиде, Андрей Рублев не смог пройти дальше все того же четвертьфинала, уступив соперникам, стоящим в рейтинге ниже. Доминик Тим выступил еще хуже, проиграв на одном из турниров уже в первом раунде.

Статистика личных встреч Рублев — Тим

За всю карьеру теннисисты встречались восемь раз, пять побед на счету россиянина, причем последнюю он одержал на том самом Gijon Open в октябре в Испании, где стал победителем. С Тимом он встретился в полуфинале и выиграл в двух партиях. Кстати, турнир проходил на харде. Всего на этом покрытии соперники играли четыре раза, в трех случаях верх брал Рублев.

Прогноз на матч Рублев — Тим

Вся статистика говорит в пользу Андрея Рублева. Если бы матч проходил два года назад, тогда можно было бы спорить о преимуществах того или иного теннисиста, но тут россиянин должен побеждать уверенно. «Лига Ставок» предлагает на победу Рублева коэффициент 1,31, на победу Тима — 3,50.

Наш прогноз: неожиданные поражения у Андрей случались ранее, но сейчас явно не тот случай. Пусть австриец теннисист опытный и завоевавший немало титулов, но форма его теперь далеко не та. Максимум на что он может рассчитывать, взять у Рублева один сет.

Результаты Australian Open 2023

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