Потапова — Стивенс прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Так получилось, что в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису жребий свел троих россиянок с американками. Во второй день турнира 17 января Анастасия Потапова проведет матч со Слоун Стивенс. Они буду играть на седьмом корте, ориентировочное начало поединка не ранее 08:15 по московскому времени.

Высшее достижение Анастасии Потаповой в рейтинге WTA 43-я позиция, сейчас она располагается двумя строчками ниже, но у нее большой потенциал. На счету российской теннисистки уже есть одна победа на турнире WTA и одна на турнире ITF. На турнирах Большого шлема она выступает с 18-летнего возраста, начиная с 2019 года. Особых успехов пока не снискала, но характерно, что наиболее удачным она может считать выступление двухгодичной давности на Australian Open. Тогда она смогла выйти в третий круг соревнований. Менее всего ей везло на US Open, тут она выступала дважды и оба раза не могла пройти дальше первого круга. Сейчас тоже есть большой риск остановится на этой стадии. Противостоять ей будет Слоун Стивенс. Американка гораздо старше и гораздо опытнее. В свои лучшие времена она доходила до третьей позиции мирового рейтинга, в 2017 году победила на Открытом чемпионате США, играла в финале Roland Garros, а в Австралии ее наивысшем достижением стал выход в полуфинал десятилетней давности. Чем не пример для Анастасии. Кроме того на счету Слоун семь побед на турнирах WTA за всю карьеру.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Потаповой — 45

рейтинг WTA Стивенс — 36

Факты и статистика перед матчем Потапова — Стивенс

Анастасия Потапова перед Australian Open принимала участие в турнире Adelaide 2, где вынуждена была сняться уже в 1/16 финала. Россиянка получила повреждение и чтобы не усугублять травму сосредоточилась на подготовке к турниру Большого шлема. Слоун Стивенс играла в Окленде и Хобарте, на обоих турнирах она терпела поражения уже в первом круге.

Статистика личных встреч Потапова — Стивенс

Ранее соперницы ни на одном из мировых теннисных турниров не встречались.

Прогноз на матч Потапова — Стивенс

Российской теннисистке вполне по силам пройти некогда грозную соперницу. Потапова из года в год улучшает свои достижения пусть и не так быстро как хотелось бы. Букмекеры на стороне американки, но тоже не считают ее преимущество безоговорочным. «Лига Ставок» предлагает на победу Потаповой коэффициент 2,03, успех Стивенс оценивается коэффициентом 1,79.

Наш прогноз: одно обстоятельство мешает дать определенный прогноз, это физическое состояние Анастасии после снятия с турнира в Аделаиде. Матч вполне может затянуться на все три сета, но на стороне американки огромный опыт, и она сможет вырвать победу.

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