Гоффен о теннисном сериале Netflix: «Не уверен, что буду смотреть. Мне не очень интересно смотреть, как Кириос гуляет со своей девушкой»

Теги ATP Давид Гоффен Ник Кириос Netflix Break Point Теннис

Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен рассказал, что не будет смотреть документальный сериал Break Point. Проект Netflix о теннисном туре вышел 13 января.

«Не уверен, что буду смотреть. Мне не очень интересно смотреть, как Кириос гуляет со своей девушкой», – сказал Гоффен.

Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

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2 комментария

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Julian Slink
Сериал так себе. Прям для нубов, которые ни бумбум в теннисе. Там прям объясняются правила ведения счета и закулисная предматчевая суета игроков.

А Маша там есть
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Алексей Мирутко
Странно, некто Павел ниткин утверждает, что там есть красивая Шарапова (видимо паша ещё не отошел от новогоднего стола/стула или вспоминает дни уединения в туалете с фото вспотевшей Машей), а вот про Ника ни слова
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-2
-1
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