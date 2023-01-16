Гоффен о теннисном сериале Netflix: «Не уверен, что буду смотреть. Мне не очень интересно смотреть, как Кириос гуляет со своей девушкой»
Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен рассказал, что не будет смотреть документальный сериал Break Point. Проект Netflix о теннисном туре вышел 13 января.
«Не уверен, что буду смотреть. Мне не очень интересно смотреть, как Кириос гуляет со своей девушкой», – сказал Гоффен.
Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает
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А Маша там есть