Фриц о теннисном сериале Netflix: «Я боюсь того, как они могут все смонтировать. Особенно потому, что вообще не пытался себя фильтровать»

Девятая ракетка мира поделился мнением о теннисном документальном сериале, который Netflix начнет выпускать в январе.

«Не знаю, хочу ли я его смотреть. Я боюсь. Я боюсь того, как они могут все смонтировать. Особенно потому, что вообще не пытался себя фильтровать. Да, я старался быть очень, очень искренним. Но они могут смонтировать как захотят.

Это как с Ником [ ]. Можно смонтировать так, чтобы Ник выглядел потрясающим парнем. А можно так, чтобы он выглядел злодеем, что, как мне кажется, вероятно просто потому, что именно таким его видят многие в теннисе – хотя я считаю, что он очень помогает спорту.

Я очень рад тому, как сериал может повлиять на теннис, особенно в Соединенных Штатах. Многие не понимают, что в США мало знают про теннис. Мы всегда шутим, когда приезжаем в Европу. Мы куда-то приходим, меня узнают и просят сфотографироваться. Я говорю: «В США такого никогда бы не случилось».

Также он высказался о стандартных теннисных интервью.

«Я от них устал. Это так скучно. Всегда одно и то же.

Я просто не хотел вести себя иначе перед камерами. Я хотел быть тем же человеком, что и всегда, и решил, что если люди меня возненавидят, значит, так тому и быть. Но я надеюсь, что нет. В теннисе фанбаза намного старше и очень привержена традициям. Поэтому все, что может показаться спорным и выходящим за рамки, например, не обычные заученные ответы на вопросы прессы – люди из-за этого очень расстраиваются. Я бы сказал, что не хватает приглашения быть не таким, как все. Я бы сказал, что не хватает призыва отличаться от других».

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