Шаповалов о настрое на Australian Open: «Не спрашивайте меня про психологию, там все всегда меняется»

Денис Шаповалов поделился ожиданиями от выступления на Australian Open. В первом круге канадец победил Душана Лайовича – 6:4, 4:6, 6:4, 6:1.

– Вы говорили, что в начале сезона все еще свежи. Отличается ли из-за этого ваш психологический подход? Вы настраиваетесь на Australian Open так же, как на другие «Большие шлемы», или все же иначе?

– Не спрашивайте меня про психологию, там все всегда меняется (смеется).

Думаю, в целом в Австралии все всегда еще свежие, потому что как бы начинают сезон с чистого листа. Здесь думаешь о том, что это первый из четырех «Шлемов» в сезоне. И обычно ты такой: «Окей, я хочу показать свой максимум».

Да, думаю, подход немного отличается. Ты еще не уверен, как пройдет оставшаяся часть сезона. Здесь немного больше давления, ты не хочешь вылететь в первом круге. Много ожиданий и все такое, смесь всего.

Да, в прошлом году я хорошо здесь сыграл. В предыдущие годы мне тоже казалось, что в Австралии я показываю хорошую игру, но при этом мне не удавалось далеко пройти.

Мне нравятся здешние условия, мне нравятся корты. Думаю, тут все здорово – все, что делают организаторы, получается замечательно. Поэтому мне всегда нравится приезжать сюда и играть на этом «Шлеме».

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