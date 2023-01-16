Бьянка Андрееску: «Швентек меня очень мотивирует и вдохновляет»

Теги Australian Open WTA Бьянка Андрееску Ига Швентек Теннис

Бьянка Андрееску рассказала, как относится к доминированию Иги Швентек.

«Да, я очень, очень много работала и знаю, на что способна. Так что Ига или кто-то вроде нее очень вдохновляют и мотивируют. В теннисе очень сложно сохранять такие стабильные результаты, поэтому я точно на нее ориентируюсь.

Ее результаты меня сильно мотивируют, и, как я уже говорила, я знаю, что смогу вернуться в то положение, в котором была в 2019-м. А может, буду даже лучше».

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