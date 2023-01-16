Радукану о том, может ли чему-то научиться у Гауфф: «Я у всех могу учиться. Есть игроки, которые стоят 150-ми, но все правильно делают в тренажерке и раздевалке»

20-летняя Эмма Радукану рассказала, может ли научиться чему-то у 18-летней Коко Гауфф.

– Я знаю, что Коко, очевидно, еще так молода, но вам не кажется, что вы можете поучиться у нее тому, как справляться с вниманием и подниматься в рейтинге?

– Думаю, я у всех могу учиться, а не только у топов рейтинга. Есть игроки, которые стоят 150-ми, но все правильно делают в тренажерке и раздевалке. Думаю, это часто упускается из виду, и вы этого не замечаете.

Так что да, конечно, она тоже добилась многого и она хороший образец для подражания, но это применимо почти ко всем.

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