Шнайдер о слухах про смену гражданства: «В комментариях после каждого интервью пишут, что у меня уже еврейский паспорт, что я уже еврейкой стала»

18-летняя прокомментировала слухи о смене гражданства из-за того, что она уехала в США.

Сегодня россиянка вышла во второй круг Australian Open и дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– И намекают, и уже считают, что я сменила гражданство. Какие только слухи не ходят: что американское, еврейское и что уже паспорт готовый лежит.

– Это где такие слухи?

– В комментариях после каждого интервью пишут, что у меня уже еврейский паспорт и мне только его взять, и что я уже еврейкой стала. Я не планировала и не планирую менять.

Пока у меня все есть, у меня есть возможность играть, я буду это делать за свой флаг. У меня даже мыслей нет, что я буду выступать на другую страну.

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