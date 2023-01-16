Шнайдер о слухах про смену гражданства: «В комментариях после каждого интервью пишут, что у меня уже еврейский паспорт, что я уже еврейкой стала»

Теги WTA Диана Шнайдер Теннис

18-летняя Диана Шнайдер прокомментировала слухи о смене гражданства из-за того, что она уехала в США.

Сегодня россиянка вышла во второй круг Australian Open и дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– И намекают, и уже считают, что я сменила гражданство. Какие только слухи не ходят: что американское, еврейское и что уже паспорт готовый лежит.

– Это где такие слухи?

– В комментариях после каждого интервью пишут, что у меня уже еврейский паспорт и мне только его взять, и что я уже еврейкой стала. Я не планировала и не планирую менять.

Пока у меня все есть, у меня есть возможность играть, я буду это делать за свой флаг. У меня даже мыслей нет, что я буду выступать на другую страну.

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3 комментария

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encaro_one
Зачем выступающей за счёт и под флагом университета США израильский паспорт.
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Йенс Мустерманн
Что-то занервничала девчушка. Вот например Кенин еврейка и ничего, без израильского паспорта же играет. А эта скоро обзаведётся вторым американским, как Шарапова.
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blv.05
Аплодирую стоя. Желаю удачного выступления и новых побед.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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