Коллинс о проблемах с коленом в 3-часовом матче с Калинской: «У меня был разрыв мениска, повреждение хряща. Поэтому я нервничаю, когда там что-то возникает»
Даниэль Коллинс прокомментировала проблемы с коленом в матче с Анной Калинской. В первом круге Australian Open прошлогодняя финалистка победила 7:5, 4:6, 6:4 чуть больше чем за три часа. В первом сете ей наложили тейп на колено.
«Адреналин подключается, и это помогает игнорировать проблемы. Но в этом колене у меня был разрыв мениска, повреждение хряща. Поэтому я нервничаю, когда там что-то возникает.
Нужно было играть, несмотря на это. И физиотерапевты мне очень помогли. Я им благодарна».
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