Коллинс о проблемах с коленом в 3-часовом матче с Калинской: «У меня был разрыв мениска, повреждение хряща. Поэтому я нервничаю, когда там что-то возникает»

Теги Australian Open WTA Анна Калинская Даниэль Коллинс Теннис

Даниэль Коллинс прокомментировала проблемы с коленом в матче с Анной Калинской. В первом круге Australian Open прошлогодняя финалистка победила 7:5, 4:6, 6:4 чуть больше чем за три часа. В первом сете ей наложили тейп на колено.

«Адреналин подключается, и это помогает игнорировать проблемы. Но в этом колене у меня был разрыв мениска, повреждение хряща. Поэтому я нервничаю, когда там что-то возникает.

Нужно было играть, несмотря на это. И физиотерапевты мне очень помогли. Я им благодарна».

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1 комментарий

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blahblah2
Эти виниры белоснежные и гигантские никого не красят. Смотрю на Коллинс и думаю не рожствееница ли Трампа)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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