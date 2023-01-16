Маррей о матче с Берреттини в первом круге AO: «Я готов играть с топ-соперником на раннем этапе. В прошлом году у меня не было такой уверенности в игре»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал то, что сыграет с в первом круге .

«Конечно, сетка сложная. Но мне кажется, что сейчас состояние у меня намного лучше, чем перед каким-либо из «Шлемов» в прошлом году.

Я чувствую, что хорошо готов. Я готов играть с топ-соперником на раннем этапе – а в прошлом году у меня не было такой уверенности в игре. Сейчас я чувствую, что лучше с этим справлюсь».

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