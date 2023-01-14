Australian Open: Стефанос Циципас — Кентен Алис прямая трансляция матча 16.01.2023

Четвертая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с французом Кентеном Алисом. Матч пройдет 16 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

Матч вынесен в вечернюю программу и будет заканчивать первый день турнира в мужской сетке. Он состоится на центральном корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Стефанос Циципас уже не первый год входит в когорту ведущих теннисистов мира, завоевал около десятка титулов на турнирах ATP, но сделать серьезный шаг к вершине ему пока не удается. Многие сетуют на его психологическое состояние во время решающих матчей, которое мешает ему показать максимальный результат. По крайней мере на турнирах Большого шлема пока его потолок это финал турнира во Франции. В Австралии он уже не раз играл в полуфинале, но побеждать в них ему не удавалось. Теперь мы будем свидетелями его очередного похода за титулом.

Кентен Алис располагается в мировом рейтинге на 60 строчек ниже своего оппонента. Во Франции он сейчас пятая ракетка. Серьезных достижений на мировых кортах у него пока не было, титулов нет, и если так будет продолжаться дальше, то он повторит судьбу многих теннисистов, которые не оставили след в истории. Кентену уже 26 лет и ему пора доказывать свою состоятельность на корте, даже в матче с четвертой ракеткой мира.

Между собой соперники играли два раза, правда, последний раз это было около пяти лет назад, когда Циципас еще не входил в мировую элиту. Оба раза победа оставалась за Алисом, и это еще один повод для Стефаноса впервые взять реванш. Букмекеры считают, что грека ждет безоговорочная победа. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,17, выигрыш Алиса оценивается коэффициентом 5,00.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023