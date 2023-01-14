Australian Open: Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер прямая трансляция матча 16.01.2023

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису, вторая ракетка мира и первый сеяный на турнире в первом раунде сыграет с американцем Джеком Дрэйпером. Матч состоится 16 января, ориентировочное начало не ранее 06:30 по московскому времени.

Теннисисты сыграют на одном из центральных кортов чемпионата Rod Laver Arena.

Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в представлениях не нуждается, достаточно посмотреть на число его титулов — десятки побед на турнирах ATP тура, и более двадцати побед на турнирах Большого шлема. Более половины из них было добыто на его любимом Открытом чемпионате Франции, но и в Австралии он побеждал не раз. Теперь ему предстоит защитить свой титул, завоеванный в прошлом году в поединке с россиянином Даниилом Медведевым.

Джек Дрэйпер пока не поражает воображение специалистов, но многое объясняет его молодость. Спортсмену всего 21 год, и он очень уважительно высказывается о своем сопернике. В любом случае американец получит огромный опыт сыграв с легендой. А если ему удастся победить, то победа для него станет на данный момент самой выдающейся в карьере. За поражение Джека точно никто не осудит.

До сих пор теннисисты между собой не встречались. Судя по последним матчам Дрэйпер должен находится в неплохой форме, но все покажет поединок. Букмекеры на стороне испанца. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,40, выигрыш Дрэйпера оценивается коэффициентом 3,00.

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