Australian Open: Ига Швентек — Юле Нимайер прямая трансляция матча 16.01.2023

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши в первом круге Открытого чемпионата Австралии встретится с немецкой теннисисткой Юле Нимайер. Матч состоится 16 января, начало в 11:00 по московскому времени.

Спортсменки будут играть в вечерней программе первого дня турнира на одном из центральном корте Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Польская теннисистка в 21 год является одной из самых титулованных в туре. Достаточно сказать, что следующая за ней в рейтинге спортсменка из Туниса Онс Жабер набрала очков более чем в два раза меньше. Между Швентек и другими теннисистками настоящая пропасть. Однако беспокойство вызывает ее последний на сегодняшний день матч против Джессики Пегулы в рамках United Cup, который полька проиграла в двух сетах. Однако Нимайер она должна проходить легко.

Юле терять нечего, за поражение ее никто не осудит, а вот потрепать нервы первой ракетке мира немецкая теннисистка вполне способна. Впрочем Нимайер совсем недавно на Открытом чемпионате США смогла дойти до четвертого круга, что является ее высшим достижением на турнирах Большого шлема. Чем не повод сотворить сенсацию и добраться до подобной стадии в Австралии.

Теннисистки встречались всего один раз, и матч состоялся на том самом US Open, где Швентек выбила свою соперницу. Если смотреть на коэффициенты букмекеров, то их выводы однозначны — Швентек должна побеждать с большим преимуществом. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,09, победа Коччаретто оценивается коэффициентом 7,40.

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