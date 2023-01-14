Australian Open: Денис Шаповалов — Душан Лайович прямая трансляция матча 16.01.2023

Канадский теннисист Денис Шаповалов, который находится на 22-позиции мирового рейтинга, в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с сербским теннисистом Душаном Лайовичем. Матч состоится 16 января и начнется не ранее 04:15 по московскому времени.

Спортсмены сыграют на 1573 Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Денису Шаповалову еще пять лет назад многие прочили если не звание первой ракетки мира, то ставили его на одну ступень с великими. Вот-вот, и он сможет сменить на теннисном Олимпе Надаля, Джоковича. Но время шло, а результаты канадца не радовали. Он перестал быть первой ракеткой Канады, с появлением Феликса Оже-Альяссима Денису стали уделять куда меньше внимания. Он еще молод, времени у него еще предостаточно, чтобы заявить о себе в полный голос. Как минимум возможно повторить прошлогодний успех в Австралии — выход в четвертьфинал.

Сербия всегда славилась своими теннисистами, чего стоит только Новак Джокович. Душану Лайовичу до успехов великого соотечественника далеко, он сейчас лишь пятая ракетка Сербии и старше всех теннисистов, которые в этом рейтинге страны располагаются выше его. Относительные успехи Душана остались в прошлом, в Австралии он дальше 1/16 финала не проходил, но было это совсем недавно, два года назад.

Спортсмены играли между собой только один раз. Произошло это в столице Испании Мадриде на грунтовом турнире Mutua Madrid Open в мае 2021 года. Шаповалов одержал победу в двух сетах. Победу ему прочат и сейчас. «Лига Ставок» предлагает на его выигрыш коэффициент 1,09, успех Душана Лайовича оценивается коэффициентом — 7,40.

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