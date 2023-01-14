Australian Open: Даниил Медведев — Маркос Гирон прямая трансляция матча 16.01.2023

Россиянин Даниил Медведев начнет свои выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису с матча первого круга против американца Маркоса Гирона. Матч состоится 16 января, начало не ранее 12:15 по московскому времени.

По сути их поединок завершает общую программу первого дня чемпионата. Матч пройдет на центральном корте Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Даниил Медведев два года подряд выходил в финал Australian Open. В 2021 году он уступил в матче за титул Новаку Джоковичу, а спустя год другому великому теннисисту Рафаэлю Надалю. Но даже это поражение позволило Даниилу впервые стать первой ракеткой мира. Тогда многие заговорили о поговорке про бога и троицу. Правда, результаты Медведева к концу прошлого года пошли вниз, он в рейтинге опустился на восьмую позицию. В Австралии он всегда выступал успешно, ждем его как минимум в четвертьфинале.

Американец Маркос Гирон пока ничем себя не проявил в мировом туре. При этом возраст его уже намекает на то, что выступления через несколько лет придется заканчивать. На чемпионате Австралии он выступал трижды и каждый раз терпел поражения в первом круге турнира. Титулов ATP на его счету тоже нет. Максимальное достижение на турнирах Большого шлема третий круг на Roland Garros.

В первый и единственный раз спортсмены встретились в поединке второго круга турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке на харде. Даниил Медведев победил легко в двух сетах. На этот раз следует ожидать такой же результат. Букмекеры полностью на стороне россиянина. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,05, успех Маркоса Гирона оценивается по минимуму, коэффициент — 10,00.

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