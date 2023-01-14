Надаль — Дрэйпер прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Обладатель 22-х титулов Большого шлема, среди которых две победы на Australian Open испанец Рафаэль Надаль в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису будет экзаменовать теннисиста из Великобритании Джека Дрэйпера. Матч состоится 16 января на Rod Laver Arena, ориентировочное начало в 06:30 по московскому времени.

О Рафаэле Надале, его таланте можно говорить долго. Думается, что даже человек совершенно далекий от тенниса знает имя этого спортсмена. За него говорит даже не количество титулов, завоеванных за карьеру, а то как он порой преодолевал обстоятельства и самого себя во время различных матчей и турниров. Буквально недавно в период пандемии коронавируса казалось, что его карьера катится к закату, а он возьми и в прошлом году выиграй финал Australian Open. В результате заслуженное уважение и восхищение. Но былые заслуге в спорте значения не имеют. Новый турнир и новый вызов в лице Джека Дрэйпера. Ему 21 год и свою профессиональную теннисную карьеру он начал всего четыре года назад. На его счету пока нет ни одного завоеванного титула, хотя в рейтинге он находится довольно высоко. Сотворит ли сенсацию в первом круге – большой вопрос.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Надаля — 2

рейтинг ATP Дрэйпера — 40

Факты и статистика перед матчем Надаль — Дрэйпер

Какой-то особенной подготовки у второй ракетки мира не было. Рафаэль Надаль сыграл два матча на командном турнире United Cup за испанскую сборную, где оба своих матча проиграл. Такой результат несколько настораживает поклонников теннисиста. Джек Дрэйпер, с свою очередь, дошел до полуфинала турнира в Аделаиде и явно находится в неплохой форме.

Статистика личных встреч Надаль — Дрэйпер

Матч первого круга на Australian Open 2023 станет первой встречей друг с другом для обоих теннисистов. Никогда ранее их пути на теннисных турнирах не пересекались. Англичанин уже заявил, что для него этот поединок станет огромным опытом.

Прогноз на матч Надаль — Дрэйпер

Встречаются вторая ракетка рейтинга ATP, первая ракетка турнира и сороковая. Одно это уже дает нам повод считать, что преимущество на стороне Надаля. За него не только цифры, но и огромный опыт. «Лига Ставок» предлагает на победу Надаля коэффициент 1,40, на победу Дрэйпера — 3,00.

Наш прогноз: Лишь какая-то расслабленность может помешать испанцу победить в этом матче. Но он такое себе позволял радко, а на турнирах Большого шлема никогда, поэтому следует ожидать его победы пусть не в трех сетах, но в четырех точно.

Результаты Australian Open 2023

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