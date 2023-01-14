Швентек — Нимайер прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

Первая ракетка мира и безоговорочный фаворит любого турнира польская теннисистка Ига Швентек в первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится со спортсменкой из Германии Юле Нимайер. Матч состоится 16 января на центральном корте Rod Laver Arena, ориентировочное начало встречи не ранее 11:00 по московскому времени.

Ига Швентек на два года младше своей соперницы при этом в рейтинге между ними пропасть. В свой 21 год полька уже имеет в активе три победы на турнирах Большого шлема, дважды на Roland Garros в 2020 и 2022 году и один раз на US Open также в 2022 году. Она мечтает собрать всю коллекцию побед на турнирах Большого шлема. На Australian Open она в прошлого году дошла до полуфинала, и теперь все специалисты прочат ей титул. На самом деле это колоссальное психологическое давление для молодой спортсменки, и оно может сыграть с ней дурную шутку. Так теперь происходит на каждом турнире. После ухода из большого тенниса Серены Уильямс многие прочат место теннисной королевы польке. Еще один титул Большого шлема может подтвердить эти прогнозы. В первом круге ей противостоит первая ракетка Германии Юле Нимайер. После Штеффи Граф немецкие теннисистки не достигали такого уровня успеха. Но прошлый год стал для Юле прорывным. Впервые она смогла дойти до четвертого раунда турнира Большого шлема, случилось это сравнительно недавно на US Open. Терять в матче с первой ракеткой мира немке совершенно нечего.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Швентек — 1

рейтинг WTA Нимайер — 68

Факты и статистика перед матчем Швентек — Нимайер

Ига Швентек в составе сборной Польши принимала участие в командном турнире United Cup, где на нее возлагались большие надежды. Команда смогла дойти до полуфинала, где Ига неожиданно в двух сетах уступила Джессике Пегуле. На этом претензии сборной Польши на победу прекратились, а соперницы поняли, что и у Иги есть уязвимые места. У Юле Нимайер в январе одни поражения, как на том же United Cup, так и на турнире Adelaide 2.

Статистика личных встреч Швентек — Нимайер

Юле Нимайер в прошлом году дошла до четвертого круга US Open, а вот обидчицей ее там стала как раз Ига Швентек. Ей понадобилось для победы сыграть три сета, впрочем, последний она взяла под ноль. Больше соперницы нигде не пересекались.

Прогноз на матч Швентек — Нимайер

Должно произойти что-то невероятное, чтобы Швентек проиграла в первом круге. Она точно не захочет становится автором самой громкой сенсации не только первого дня соревнование, но и всего турнира. «Лига Ставок» предлагает на победу Швентек коэффициент 1,09, на победу Нимайер — 7,40.

Наш прогноз: полька не должна испытать никаких проблем в поединке с Нимайер, она победит в двух сетах.

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