Азаренко — Кенин прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

В первом круге Australian Open 2023 экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко встретится с американкой российского происхождения Софией Кенин. Интерес к этой встрече у публики возник не просто так. Виктория дважды подряд выигрывала этот турнир Большого шлема и практически всегда показывает в Мельбурне хороший результат. Матч состоится 16 января на Margaret Court Arena и начнется не ранее 06:15 часов по московскому времени.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко ровно десять лет назад выиграла свой первый турнир Большого шлема в Мельбурне и стала первой ракеткой мира. Спустя год она повторила свой успех и тем самым вошла в историю не только австралийского чемпионата, но и в историю мирового тенниса. Еще немного и Азаренко можно будет считать ветераном женского тенниса. А противостоять ей в первом круге будет София Кенин. Американка тоже может похвастать титулом, завоеванным на кортах Мельбурн-парка в 2020 году. Тогда она добилась наивысшего достижения и в рейтинге WTA тура, заняв четвертую позицию. София подавала огромные надежды, ей обещали место на вершине теннисного Олимпа, но, к сожалению, дальнейшие ее результаты становились все хуже, и она опустилась в конец третьей сотни рейтинга. Тем интереснее может быть матч двух победительниц Открытого чемпионата Австралии по теннису.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Азаренко — 25

Рейтинг WTA Кенин — 280

Факты и статистика перед матчем Азаренко — Кенин

Виктория Азаренко явно в начале сезона делает ставку на свой любимый турнир Большого шлема. На двух январских сезонах в Аделаиде она выступила довольно успешно. В первом она дошла до полуфинала, во втором проиграла в ⅛ финала. Свою подготовку София Кенин проходила на турнире в Хобарте, где вышла в полуфинал, где проиграла итальянке Элизабетте Коччаретто.

Статистика личных встреч Азаренко — Кенин

Впервые спортсменки встретились в очном поединке на турнире в мексиканском Акапулько четыре года назад. Тогда в четвертьфинале в трех сетах верх взяла американка, и матч проходил на харде. Через полтора года состоялся реванш, Азаренко разгромно выиграла в Риме 6 : 0, 6 : 0. С тех пор соперницы не встречались.

Прогноз на матч Азаренко — Кенин

Учитывая форму спортсменок и их рейтинг, Виктория Азаренко без труда должна проходить во второй раунд. С другой стороны, первый серьезный турнир в новом году всегда таит в себе сюрпризы. «Лига Ставок» предлагает на победу Азаренко коэффициент 1,46, на победу Кенин — 2,75.

Наш прогноз: для Виктории этот турнир один из любимых, что говорит о многом. Она наверняка не станет покидать его после первого круга. С Кенин могут возникнуть проблемы и привести к трехсетовому поединку, но победа все равно будет за белорусской спортсменкой.

Результаты Australian Open 2023

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