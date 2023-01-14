Остапенко — Ястремская прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

В первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют представительница Латвии Алена Остапенко и украинка Даяна Ястремская. Матч пройдет на третьем корте 16 января и начнется не ранее 06:15 по московскому времени.

Звездный час для Алены Остапенко случился в 2017 году, когда ей удалось выиграть турнир Большого шлема Roland Garros во Франции, спустя год она добралась до финала Уимблдона, а вот на харде ей удача сопутствует меньше. На US Open она трижды доходила до третьего круга и дальше ее путь обрывался. То же самое можно сказать и про турнир Australian Open, она тоже три раза выходила в третий круг, но дальше пройти не могла. Нынешний турнир еще одна попытка дойти до последних стадий, но на пути у нее уже в первом круге далеко не самая простая соперница. Даяна Ястремская хоть и занимает место в конце первой сотни мирового рейтинга всегда готова преподнести сюрприз в любом поединке. На ее счету несколько титулов WTA тура, а на кортах Мельбурн-парка Даяна тоже доходила до третьего круга. Так что тут достижения у соперниц одинаковые.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Остапенко — 18

рейтинг WTA Ястремской — 99

Факты и статистика перед матчем Остапенко — Ястремская

Результаты Алены Остапенко перед турниром Australian Open далеко не самые идеальные. На двух турнирах в Аделаиде она не проходила дальше четвертьфиналов. Даяна Ястремская принимала участие только в одном турнире в январе и тоже не добилась успеха.

Статистика личных встреч Остапенко — Ястремская

Что касается личных поединков, то соперницы встречались лишь один раз и произошло это в июне 2022 года на турнире в Бирмингеме. На травяном покрытии верх взяла украинка в трех партиях.

Прогноз на матч Остапенко — Ястремская

Шансы Остапенко можно рассматривать как довольно высокие, все-таки спортсменка находится выше в рейтинге и гораздо опытнее. «Лига Ставок» предлагает на победу Остапенко коэффициент 1,40, на победу Ястремской — 2,95.

Наш прогноз: если не случится ничего неординарного, то Алена Остапенко должна побеждать, но один сет Даяна Ястремская выиграть может, поэтому ставим на победу теннисистки из Латвии в трех партиях.

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