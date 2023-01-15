Павлюченкова о травме колена: «Я принимала много обезболивающих. Это было глупо, но я привыкла так делать. Потом они перестали помогать»

Олимпийская чемпионка ответила, насколько серьезной была травма колена, из-за которой она досрочно завершила прошлый сезон.

– Проблемы с коленом были у меня больше года, и весь 2021-й я играла с болью. Но так как я была на подъеме, показывала хорошие результаты, не хотела делать перерыв, предполагая, как трудно будет вернуться в этот соревновательный ритм.

В прошлом году я приехала в Австралию, сдала [положительный] тест на ковид и застряла в номере, понимая, что я в очень хорошей форме перед этими турнирами и очень уверена в себе. Но потом состояние колена ухудшилось. Когда я выходила на корт, колену приходилось тяжело.

После этого я поехала играть в Санкт-Петербург. Во время турнира я принимала много обезболивающих. Это было глупо, но я привыкла так делать, чтобы справляться. Потом они перестали помогать. Все равно было больно.

– Почему вы решили сделать перерыв после Рима?

– У меня было 10 недель отдыха, и мне сказали, что этого должно хватить, чтобы вернуться в достаточно хорошую форму Я поехала в Мадрид, и боль осталась прежней. Врач сказал: «Перетерпи, потому что колено все еще может болеть, это нормально, не волнуйся». Вот почему я поехала играть в Рим.

Но я держала это в голове, была совершенно потеряна, сбита с толку и подавлена, потому что думала, что сделала все необходимое. Уверенность была на нуле. Не было ощущения, что я в хорошей форме.

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