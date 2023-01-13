Ига Швентек: «В Польше меня узнавали даже по голосу, когда я заказывала еду»

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, как к ее успехам относятся в Польше.

«Первый титул на турнире «Большого шлема», очевидно, все для меня изменил за одну ночь. В мире еще много мест, где меня точно не узнают. Если на меня посмотрит случайный прохожий, он не скажет: «О, она теннисистка». Но только не в Польше. Действительно были ситуации, когда меня узнавали даже по голосу, когда я заказывала еду.

Я очень благодарна, но, если честно, иногда все это кажется странным и сбивает с толку.

Когда я побеждаю и нахожусь на корте или когда смотрю на себя на корте со стороны, меня переполняют эмоции. Но, если честно, как бы сюрреалистично это ни звучало, меня не волнует, будет ли мое лицо на билбордах и все такое.

Но память работает очень забавно – когда я думаю о том, как вернулась в Варшаву после первой победы на «Ролан Гаррос», я не вспоминаю все сумасшествие. И даже саму церемонию награждения и то, как меня преследовали папарацци. Я помню, как мой папа вел машину, как я смотрела на него и видела его широкую улыбку.

Он всегда верил в меня, даже когда я сама в себя не верила. Это делает его либо замечательным отцом, либо просто сумасшедшим (смеется)».

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