Швентек о том, что попала в топ самых высокооплачиваемых спортсменок: «Фишка в том, что я заработала деньги на корте, а другие – в основном на рекламе, так что есть разница»
Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года. Она заняла пятое место с доходом 14,9 млн долларов (из них (9,9 мл – призовые, 5 млн – реклама).
«Меня мотивирует не это. Самое большое удовольствие я получаю на корте, когда не думаю о таких вещах.
Я очень рада, что моя жизнь изменилась настолько, что я могу соревноваться на самом высоком уровне и зарабатывать этим столько денег, потому что это тоже помогает нам ценить наш спорт.
Фишка в том, что я заработала деньги на корте, а другие – в основном на рекламе, так что есть разница. Мне кажется, я могу еще немного расширить свое сотрудничество с бизнесом».
Осака – самая высокооплачиваемая спортсменка 2022-го. Серена – 2-я, в топ-10 – семь теннисисток
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