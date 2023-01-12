Жюстин Энен: «Джокович голоден, и у него есть желание взять реванш»

Теги Жюстин Энен Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Экс-первая ракетка мира Жюстин Энен прокомментировала перспективы Новака Джоковича на Australian Open.

«Джокович голоден. Я считаю, что здесь он, как и на многих других «Больших шлемах», будет безоговорочным фаворитом.

В последние годы он демонстрирует голод до побед, которым мало кто когда-либо обладал. Но в этот раз у него еще есть желание взять реванш, потому что последние полтора года по разным причинам получились для него очень сложными.

Он шел за календарным Большим шлемом и в 2021-м остановился в шаге. Потом была эта история с Australian Open, его решение не прививаться, которое привело к изоляции от тура.

Это его личное решение, и мы должны его уважать. И он принял последствия своего решения. А когда мог играть, то был очень-очень хорош.

В 2023-м он в идеальной физической форме, и у него есть желание что-то доказать. Так что, да, он фаворит.

Произойти может многое, но я считаю, что на этом турнире будет Джокович и будут все остальные. Джокович – безоговорочный фаворит».

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4 комментария

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YuChu
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Надо построить просмотры матчей так, чтобы он на глаза не попадался. То есть, смотреть «всех остальных».
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Главное, что Джок последователен в своих решениях.
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mamapapaya
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Человек дружит с мозгами
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Стэн Смит
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Всё по фактам.
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