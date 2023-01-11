Маррей о завершении карьеры: «Пока тело выдерживает нагрузки, я правильно тренируюсь и выступаю на приемлемом для себя уровне, я буду продолжать»

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Теннис

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Я до сих пор люблю играть в теннис, мне повезло, что я могу это делать на высоком уровне. Это не тот уровень, на котором я был пять или шесть лет назад, но… я люблю этот вид спорта.

Последние семь месяцев я здоров. Я не просыпаюсь с такими болями, как в последние несколько лет.

Пока тело выдерживает нагрузки, я правильно тренируюсь и выступаю на приемлемом для себя уровне, я буду продолжать. Но у меня нет временных рамок [для завершения карьеры]».

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1 комментарий

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tanith
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фото свежие с Ким были замечательные
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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