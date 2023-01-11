Касаткина о победе над Крейчиковой: «Добротный матч, довольна результатом. Особенно порадовал второй сет»

Восьмая ракетка мира прокомментировала выход в четвертьфинал в Аделаиде. Сегодня она обыграла – 6:2, 7:5.

«Первая победа в году 🎉.

Добротный матч, довольна результатом. Особенно порадовал второй сет, в котором шла упорная борьба и до концовки обе брали свою подачу. Готовлюсь к следующему матчу 💪🏼.

На фото я типа крутая, раздаю автографы 😎 (надеюсь, их не перепродают потом в интернете, потому что тогда я требую процент с продаж 😒)», – написала Касаткина в телеграм-канале.

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