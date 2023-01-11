Касаткина третий раз обыграла соперницу из топ-30, будучи теннисисткой топ-10
Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина во втором круге турнира в Аделаиде победила №21 Барбору Крейчикову – 6:2, 7:5.
Россиянка третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-30, будучи теннисисткой топ-10. На итоговом турнире-2022 она победила №4 Кори Гауфф, а на малом итоговом-2018 – №22 Ван Цян.
Всего Касаткина провела 18-й матч в статусе теннисистки топ-10 и одержала восьмую победу.
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