Касаткина третий раз обыграла соперницу из топ-30, будучи теннисисткой топ-10

Восьмая ракетка мира во втором круге турнира в Аделаиде победила №21 – 6:2, 7:5.

Россиянка третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-30, будучи теннисисткой топ-10. На итоговом турнире-2022 она победила №4 , а на малом итоговом-2018 – №22 Ван Цян.

Всего Касаткина провела 18-й матч в статусе теннисистки топ-10 и одержала восьмую победу.

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